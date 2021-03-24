Парламент Румунії ліквідував Спеціальний суд, який критикував ЄС

Парламент Румунії в середу проголосував за ліквідацію так званого Спеціального суду для розслідування магістратів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Balkan Insight.

Трибунал був створений урядом Соціал-демократичної партії PSD, очолюваної нині ув'язненим Лівіу Драгнею, який в тіні керував країною з січня 2017 року до засудження за корупцію в травні 2019 року - і який підштовхнув до суперечливої ​​реформи системи правосуддя, що вивело на вулиці тисячі протестувальників.

Суд зазнав жорсткої критики з боку організацій громадянського суспільства, США та ЄС як інструмент, призначений для залякування суддів.

Палата депутатів проголосувала за закон про ліквідацію суду 171 голосом "за" і 136 "проти". Тепер за нього має голосувати Сенат, де уряд також має більшість.

Однак цей крок не задовольнив багатьох критиків трибуналу.

Положення нового закону говорить, що Вища рада магістратури, орган, що складається з представників суддів, повинна дати зелене світло перед тим, як магістрат буде направлений до суду.

У відкритому листі, опублікованому цього тижня, понад тисяча суддів відхилили "суперімунітет", який це положення надає магістратам, і заявили, що воно може "саботувати боротьбу з корупцією".

Занепокоєння з приводу цього "суперімунітету" висловило також посольство США. Тимчасовий повірений у справах США Девід Муніз привітав ліквідацію Спеціального суду, але зазначив, що це положення "надсилає неправильний сигнал".

Нині опозиційна Соціал-демократична партія заявила, що буде оскаржувати скасування Спеціального суду в Конституційному суді.