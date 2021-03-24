Парламент Румынии ликвидировал Специальный суд, раскритикованный ЕС

Парламент Румынии в среду проголосовал за ликвидацию так называемого Специального суда для расследования магистратов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Balkan Insight.

Суд был создан правительством Социал-демократической партии PSD, возглавляемой ныне заключенным Ливиу Драгней, который в тени руководил страной с января 2017 года до осуждения за коррупцию в мае 2019 - и который подтолкнул к противоречивой реформе системы правосудия, что вывело на улицы тысячи протестующих.

Суд подвергся жесткой критике со стороны организаций гражданского общества, США и ЕС как инструмент, предназначенный для запугивания судей.

Палата депутатов проголосовала за закон о ликвидации суда 171 голосом "за" и 136 "против". Теперь за него должен голосовать Сенат, где правительство также большинство.

Однако этот шаг не удовлетворил многих критиков трибунала.

Положение нового закона гласит, что Высший совет магистратуры, орган, состоящий из представителей судей, должен дать зеленый свет перед тем, как магистрат будет направлен в суд.

В открытом письме, опубликованном на этой неделе, более тысячи судей отклонили "супериммунитет", который это положение предоставляет магистратам, и заявили, что оно может "саботировать борьбу с коррупцией".

Беспокойство по поводу этого "супериммунитета" выразило также посольство США. Временный поверенный в делах США Дэвид Муниз приветствовал ликвидацию Специального суда, но отметил, что это положение "направляет неверный сигнал".

Сейчас оппозиционная Социал-демократическая партия заявила, что будет обжаловать отмену Специального суда в Конституционном суде.