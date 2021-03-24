У резиденції Єлизавети II в Шотландії знешкодили підозрілий пристрій і затримали чоловіка

На території палацу Холірудхаус, офіційної резиденції британських монархів у Шотландії, група саперів знешкодила підозрілий пристрій.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

За даними поліції, у вівторок близько 20:50 вони отримали виклик до палацу, який розташований в Единбурзі.

Представник силових структур заявив: "39-річний чоловік був заарештований у зв'язку з інцидентом. Загрози для суспільства не було, і розслідування обставин справи триває".

У середу вранці біля палацу офіцери поліції з довгими палицями прочісували двір і траву, а також оглядали каналізацію та автомобілі. Машини поліції Шотландії стояли у кількох входів до палацу.

Королева Великої Британії Єлизавета II не була в Единбурзі понад рік. 94-річна королева і її чоловік 99-річний герцог Единбурзький Філіп ще в березні минулого року ізолювались у Віндзорі, заміській королівській резиденції біля Лондона.

Вони повернулися туди знову в листопаді після того, як в країні на тлі погіршення епідемічної ситуації були посилені коронавірусні обмеження.