В резиденции Елизаветы II в Шотландии обезвредили подозрительное устройство

На территории дворца Холирудхаус, официальной резиденции британских монархов в Шотландии, группа саперов обезвредила подозрительное устройство.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

По данным полиции, во вторник около 20:50 они получили вызов во дворец, который расположен в Эдинбурге.

Представитель силовых структур заявил: "39-летний мужчина был арестован в связи с инцидентом. Угрозы для общества не было, и расследование обстоятельств дела продолжается".

В среду утром возле дворца офицеры полиции с длинными палками прочесывали двор и траву, а также осматривали канализацию и автомобили. Машины полиции Шотландии стояли у нескольких входов во дворец.

Королева Великобритании Елизавета II не была в Эдинбурге больше года. 94-летняя королева и ее супруг 99-летний герцог Эдинбургский Филип еще в марте прошлого года изолировались в Виндзоре, загородной королевской резиденции возле Лондона.

Они вернулись туда вновь в ноябре после того, как в стране на фоне ухудшения эпидемической ситуации стали ужесточаться коронавирусные ограничения.