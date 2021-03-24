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В резиденции Елизаветы II в Шотландии обезвредили подозрительное устройство

Среда, 24 марта 2021, 18:01

На территории дворца Холирудхаус, официальной резиденции британских монархов в Шотландии, группа саперов обезвредила подозрительное устройство.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

По данным полиции, во вторник около 20:50 они получили вызов во дворец, который расположен в Эдинбурге.

Представитель силовых структур заявил: "39-летний мужчина был арестован в связи с инцидентом. Угрозы для общества не было, и расследование обстоятельств дела продолжается".

В среду утром возле дворца офицеры полиции с длинными палками прочесывали двор и траву, а также осматривали канализацию и автомобили. Машины полиции Шотландии стояли у нескольких входов во дворец.

Королева Великобритании Елизавета II не была в Эдинбурге больше года. 94-летняя королева и ее супруг 99-летний герцог Эдинбургский Филип еще в марте прошлого года изолировались в Виндзоре, загородной королевской резиденции возле Лондона.

Они вернулись туда вновь в ноябре после того, как в стране на фоне ухудшения эпидемической ситуации стали ужесточаться коронавирусные ограничения.

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