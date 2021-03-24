Байден рассмеялся на вопрос о ракетных испытаниях КНДР

Президент Соединенных Штатов Джо Байден улыбкой ответил на вопросы журналистов относительно запуска ракет Северной Кореей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press.

Журналист спросил Байдена, считает ли он запуск ракет провокацией, на что президент США ответил: "Нет, согласно информации Минобороны, это обычное дело. В этом нет ничего нового, ничего необычного в их действиях".

После этого журналист спросил, повлияет ли это на дипломатические отношения двух стран, на что Байден только рассмеялся.

Северная Корея в воскресенье провела ракетные испытания впервые с момента вступления Байдена на пост президента США.

Ранее СМИ сообщали, что администрация Байдена пытается связаться с правительством Северной Кореи с февраля, но до сих пор не получила ответа.