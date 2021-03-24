Норвегія заблокувала продаж росіянам заводу із виробництва двигунів для кораблів

Норвегія прийняла рішення заблокувати продаж виробника морських двигунів російській компанії з міркувань національної безпеки.

Про це заявила міністр юстиції Моніка Меланд, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Компанія Bergen Engines, розташована на західному узбережжі Норвегії, яка понад 20 років належить британській компанії Rolls-Royce, постачає двигуни норвезькому флоту, а також світовим судноплавним компаніям.

Rolls-Royce планувала продати норвезьку компанію російському концерну "Трансмашхолдинг". 9 березня Норвегія заявила, що тимчасово призупинила продаж на суму 150 мільйонів євро на час оцінки наслідків для безпеки.

"Тепер у нас є достатньо інформації, щоб зробити висновок про те, що необхідно запобігти продажу компанії групі, контрольованій з країни, з якою у нас немає співпраці в сфері безпеки", - заявила Меланд в парламенті.

"Технології, якими володіє Bergen Engines, і двигуни, які вони виробляють, представляли б значний військово-стратегічний інтерес для Росії і підвищили б військовий потенціал Росії", - йдеться в заяві норвезького уряду.

Rolls-Royce заявила, що планує звернутися до Норвегії за допомогою в пошуку іншого варіанту для Bergen Engines, зазначивши, що понад 900 робочих місць в Бергені можуть опинитися під загрозою.

"Ми не маємо наміру зберігати бізнес. Ми будемо шукати допомоги норвезького уряду, щоб швидко знайти інший варіант, який може забезпечити Bergen Engines і її персонал інвестиціями, необхідними для майбутнього, а Rolls-Royce - відповідними результатами", - йдеться в заяві.

Bergen Engines виробляє середньооборотні газові та дизельні двигуни для морських судів і підприємств електроенергетики. У 2019 виручка компанії склала близько 270 мільйонів євро.

У тому ж році Норвегія представила новий закон про безпеку, який посилює здатність уряду встановлювати умови або блокувати іноземні придбання, коли на карту поставлені національні інтереси.