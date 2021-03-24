Картину Бенксі із медсестрою-супергероєм продали за рекордні $23 млн

Лондонський аукціонний дім Christie's продав картину Бенксі, що зображує медичного працівника в образі супергероя, за $23,2 млн - це найбільша сума, яку коли-небудь платили за роботу художника.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням DW.

На картині "Game Changer" зображений хлопчик, що грає з фігуркою медсестри в плащі і масці, а Бетмен і Людина-павук відправлені в кошик для сміття позаду нього.

Бенксі подарував картину університетській лікарні Саутгемптона в травні минулого року на знак вдячності за зусилля медиків з Національної служби охорони здоров'я (NHS) в боротьбі з коронавірусом.

Кажуть, що робота прийшла з листом: "Спасибі за все, що ви робите. Я сподіваюся, що це трохи прикрасить місце, навіть якщо воно буде тільки чорно-білим".

Christie's повідомляє, що благодійна організація Southhampton Hospitals Charity буде використовувати отримані кошти від продажу для "фінансування проєктів по благополуччю персоналу і пацієнтів". Репродукція роботи займе місце оригіналу в лікарні.

Попередній рекорд для картин Бенксі був встановлений два роки тому: картину, на якій намальований парламент Великої Британії із приматами у залі засідань, продали на аукціоні за $12 мільйонів.