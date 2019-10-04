Картину Бенксі з дебатами шимпанзе у парламенті Британії продали за рекордні $12 млн

Картина Бенксі, на якій намальований парламент Великої Британії із приматами у залі засідань, була продана на аукціоні за рекордні $12 мільйонів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

На великому полотні довжиною 4 метри зображені шимпанзе, які проводять дебати в Палаті громад британського парламенту. Картину продали у четвер на лондонському аукціоні, ім'я покупця не називають.

Аукціоністи Sotheby's припускали, що намальована в 2009 році картина "Devolved Parliament" буде продана за 1,5-2 мільйона фунтів, але в підсумку за 13 хвилин торгів ціна злетіла до 8,5 мільйонів фунтів, а разом зі зборами ціна склала 9 879 500 фунтів.

Художник Бенксі, який тримає свою особистість в секреті, відомий своїми політичними і соціальними роботами по всьому світу.

У березні картину виставляли в Брістольському музеї, щоб відзначити дату, коли Британія мала покинути Європейський Союз. З того часу Brexit відклали на пів року і тепер очікується, що Британії вийде з ЄС 31 жовтня, але цього може і не статися.