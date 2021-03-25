Кіркоров через суд намагається скасувати заборону в'їзду до Литви

Вільнюський окружний адміністративний суд прийняв скаргу російського виконавця Філіпа Кіркорова в зв'язку з забороною на його в'їзд до Литви.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

За словами прессекретаря суду Аудріса Кутрявічюса, у позові Кіркоров просить скасувати ухвалене 19 січня 2021 року департаментом міграції рішення про заборону на його в'їзд у Литву на 5 років. Перше засідання у цій справі ще не призначено.

19 січня міграційний департамент на прохання міністерства закордонних справ вніс російського виконавця Філіпа Кіркорова на 5 років у список небажаних в Литві осіб за гастролі в окупованому Криму.

"До виконавців, які публічно виправдовують окупацію Криму, не повинні терпимо ставитися в жодній демократичній країні. У нас однозначна позиція щодо таких виконавців, тому сумнівів з приводу включення Кіркорова в список небажаних в Литві осіб не виникло", - пояснила тоді міністр внутрішніх справ Агне Білотайте.

Кіркоров заявив, що має намір в судовому порядку оскаржити заборону на в'їзд до Литви.