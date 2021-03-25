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Киркоров через суд пытается отменить запрет въезда в Литву

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Киркоров через суд пытается отменить запрет въезда в Литву

Четверг, 25 марта 2021, 11:07

Вильнюсский окружной административный суд принял жалобу российского исполнителя Филиппа Киркорова в связи с запретом на его въезд в Литву.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

По словам пресс-секретаря суда Аудриса Кутрявичюса, в иске Киркоров просит отменить принятое 19 января 2021 года департаментом миграции решение о запрете на его въезд в Литву на пять лет. Первое заседание по этому делу еще не назначено.

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19 января миграционный департамент по просьбе министерства иностранных дел внес российского исполнителя Филиппа Киркорова на 5 лет в список нежелательных в Литве лиц за гастроли в оккупированном Крыму.

"К исполнителей, которые публично оправдывают оккупацию Крыма, не должны терпимо относиться ни в одной демократической стране. У нас однозначная позиция относительно таких исполнителей, поэтому сомнений по поводу включения Киркорова в список нежелательных в Литве лиц не возникло", - пояснила тогда министр внутренних дел Агне Билотайте.

Киркоров заявил, что намерен в судебном порядке обжаловать запрет на въезд в Литву.

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