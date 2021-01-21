Кіркорова обурила заборона на в'їзд до Литви - вимагає роз'яснень

Російський співак Філіп Кіркоров має намір в судовому порядку оскаржити заборону на в'їзд до Литви, накладений за виправдання окупації Криму.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в коментарі РБК заявив адвокат Олександр Добровінський, який представлятиме артиста.

"Філіп Бедросович, як і я, вважає, що використовувати культуру в політичних цілях негідно. Тому Філіп довірив мені вести його справи в судах Європи, де ми будемо боротися і відстоювати громадянську позицію Філіпа", - сказав адвокат.

Департамент міграції Литви, на прохання МЗС на 5 років включив Кіркорова в список нев'їзних осіб. Заборона набула чинності з 19 січня 2021 року.

"До виконавців, які публічно виправдовують окупацію Криму, не повинні терпимо ставитися в жодній демократичній країні. Наша позиція щодо таких діячів однозначна, тому не виникло ніяких сумнівів у зв'язку з включенням Кіркорова в список нев'їзних до Литви осіб", - сказала міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте.

Раніше міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс попросив внести громадянина РФ і Болгарії Філіпа Кіркорова до списку іноземців, яким заборонено в'їзд до країни, зазначивши, що Кіркоров своїми неодноразовими відвідуваннями Криму "свідомо заперечував територіальну цілісність і суверенітет України й у такий спосіб незаконно виправдовував агресивні дії Російської Федерації".

Дискусії про розширення чорного списку виникли після того, як з'ясувалося, що субсидії за культурні заходи, які не відбулися, було надано литовським компаніям, котрі планували концерти російських виконавців Філіпа Кіркорова і Михайла Шуфутинського.