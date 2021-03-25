Італія хоче вийти на пів мільйона щеплень за день

Уряд Італії ставить за мету прискорити темп вакцинації від коронавірусу, щоб в країні щоденно робили пів мільйона щеплень.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ansa, про це заявив прем’єр Маріо Драгі.

За його словами, такої мети хочуть досягнути "у найближчому майбутньому".

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"Ми працюємо над тим, щоб компенсувати затримку останніх місяців. У перші тижні березня в середньому за день робили 170 тисяч щеплень - і це більш ніж удвічі більше, ніж середній показник попередніх двох місяців. Наша мета - вийти на темп до пів мільйона щеплень за день", - зазначив Драгі.

За його словами, цьому має посприяти поява четвертої затвердженої вакцини - від фармкомпанії Johnson & Johnson/Janssen, яку розраховують отримати у квітні.

На заваді темпам вакцинації в Італії став не лише загальноєвропейський дефіцит вакцини через затримку поставок, а й через додаткове гальмування у деяких регіонах. Крім того, у регіонах бувають відмінності у тому, кого вносять до пріоритетних груп.

Драгі зазначив, що відмінності між регіонами "важко прийняти" і регіональній владі слід дотримуватися пріоритетів національного плану.

Прем’єр також заявив про необхідність для Італії досягнути автономності у питанні вакцин.

"Ми маємо створити ланцюжок постачання, який не буде вразливим до несподіваних подій або рішень за кордоном. Ми вже почали налагоджувати партнерство з міжнародними компаніями для виробництва вакцин в Італії", - зазначив він, додавши, що потрібно "посилити надійність ЄС у тому, що стосується вакцинаційної кампанії".