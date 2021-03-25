Италия хочет выйти на полмиллиона прививок в день

Правительство Италии ставит целью ускорить темп вакцинации от коронавируса, чтобы в стране ежедневно делали полмиллиона прививок.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ansa, об этом заявил премьер Марио Драги.

По его словам, такой цели хотят достичь "в ближайшем будущем".

Читайте также Еврокомиссия усилила механизм, позволяющий блокировать экспорт вакцин

"Мы работаем над тем, чтобы компенсировать задержку последних месяцев. В первые недели марта в среднем за день делали 170 000 прививок - и это более чем вдвое больше, чем средний показатель предыдущих двух месяцев. Наша цель - выйти на темп до полумиллиона прививок в день ", - отметил Драги.

По его словам, этому должно поспособствовать появление четвертой утвержденной вакцины - от фармкомпании Johnson&Johnson / Janssen, которую рассчитывают получить в апреле.

На пути темпов вакцинации в Италии стал не только общеевропейский дефицит вакцины из-за задержки поставок, но и дополнительное торможение в некоторых регионах. Кроме того, в регионах бывают различия в том, кого вносят в приоритетные группы.

Драги отметил, что различия между регионами "трудно принять" и региональной власти следует придерживаться приоритетов национального плана.

Премьер также заявил о необходимости для Италии достичь автономности в вопросе вакцин.

"Мы должны создать цепочку поставки, которая не будет уязвимой к неожиданным событиям или решениям за рубежом. Мы уже начали налаживать партнерство с международными компаниями для производства вакцин в Италии", - отметил он, добавив, что нужно "усилить надежность ЕС в том, что касается прививочной кампании".