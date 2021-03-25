Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

У Держдепі США назвали очікування Вашингтона від України

34 тисячі за добу: у Польщі другий день поспіль рекорд заражень

Кіркоров через суд намагається скасувати заборону в'їзду до Литви

Грузія отримала першу партію вакцини Pfizer-BioNTech






США подарували армії Естонії радіоустаткування на 3,3 млн доларів

Четвер, 25 березня 2021, 12:42

Сполучені Штати Америки передали Силам оборони Естонії радіоустаткування на суму 3,3 млн доларів для підтримки об'єднаної системи протиповітряної і протиракетної оборони.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.

Поставка була профінансована за рахунок програми Європейського командування збройних сил США з нарощування потенціалу партнерів, повідомило в четвер американське посольство в Таллінні.

"Ця поставка ще сильніше зміцнить оборону США та Естонії, забезпечуючи оперативну сумісність між союзниками по НАТО", - йдеться в заяві посольства.

Передане обладнання включає в себе ранцеві і ручні радіостанції та акумулятори.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Естонія
powered by lun.ua