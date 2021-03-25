США подарували армії Естонії радіоустаткування на 3,3 млн доларів
Четвер, 25 березня 2021, 12:42
Сполучені Штати Америки передали Силам оборони Естонії радіоустаткування на суму 3,3 млн доларів для підтримки об'єднаної системи протиповітряної і протиракетної оборони.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.
Поставка була профінансована за рахунок програми Європейського командування збройних сил США з нарощування потенціалу партнерів, повідомило в четвер американське посольство в Таллінні.
"Ця поставка ще сильніше зміцнить оборону США та Естонії, забезпечуючи оперативну сумісність між союзниками по НАТО", - йдеться в заяві посольства.
Передане обладнання включає в себе ранцеві і ручні радіостанції та акумулятори.
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