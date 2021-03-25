США подарили армии Эстонии радиооборудование на 3,3 млн долларов

Соединенные Штаты Америки передали Силам обороны Эстонии радиооборудования на сумму 3,3 млн долларов для поддержки объединенной системы противовоздушной и противоракетной обороны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.

Поставка была профинансирована за счет программы Европейского командования вооруженных сил США по наращиванию потенциала партнеров, сообщил в четверг американское посольство в Таллинне.

"Эта поставка еще сильнее укрепит оборону США и Эстонии, обеспечивая оперативную совместимость между союзниками по НАТО", - говорится в заявлении посольства.

Переданное оборудование включает в себя ранцевые и ручные радиостанции и аккумуляторы.