В Британії почали розслідування щодо лобізму експрем'єра Кемерона

Британський наглядовий орган щодо лобістської діяльності почав розслідування можливого порушення з боку колишнього прем'єр-міністра країни Девіда Кемерона.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Як вважається, Кемерон здійснював лобістську діяльність для фінансової компанії Greensill Capital, щоб вона могла отримати розширений доступ до "ковідних" схем кредитування за кілька місяців до того, як зазнала краху.

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Кемерон у квітні минулого року зателефонував на приватний телефон міністру фінансів Ріші Сунаку, коли працював радником Greensill. У той час фірма намагалася забезпечити доступ до сотень тисяч фунтів екстреної коронавірусної позики.

"Реєстратор лобістів-консультантів розслідує, чи містер Девід Кемерон був залучений у незареєстрованому консультативному лобіюванні", - сказано в заяві органу, який відповідає за виконання законів про лобіювання.

У середу прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, що йому нічого не відомо про те, що Кемерон проводив лобістську діяльність на Даунінг-стріт, щоб допомогти Greensill.

Його представник заявив минулого тижня, що міністерство фінансів вирішило не підтримувати прохання збанкрутілої компанії про позику після "належної правової процедури".

За даними Guardian, колишній прем'єр-міністр заявить, що він діяв у ролі співробітника фірми. Згідно з правилами наглядового органу, людям, які займаються лобіюванням від імені своєї організації, не потрібно вказувати себе в реєстрі.

Правила Британії вимагають від людей, які займаються лобізмом стосовно міністрів або вищих посадових осіб від імені третьої сторони, заявити про свої зусилля в офіційному державному реєстрі лобістів. Порушення цих правил може спричинити штраф до 7500 фунтів стерлінгів, а у важких випадках навіть кримінальне обвинувачення.