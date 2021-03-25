Сім країн ЄС виступили на захист атомної енергетики в Європі

Глави держав та урядів семи країн ЄС виступили на захист атомної енергетики в Європі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Лист англійською мовою, підписаний президентом Франції Еммануелем Макроном та прем'єр-міністрами Угорщини, Польщі, Чехії, Румунії, Словаччини та Словенії, був оприлюднений у четвер і являє собою "терміновий заклик забезпечити рівні умови для ядерної енергетики в ЄС, не виключаючи її із кліматичної та енергетичної політики та переваг".

Цей заклик лунає в розпал дискусії в Брюсселі щодо майбутньої європейської зеленої "таксономії", яка повинна обумовлювати доступ до фінансування, а отже, і інвестицій протягом багатьох років.

Деякі країни виступають за включення ядерної енергетики через її кліматичні переваги з дуже низькими викидами СО2. Інші країни, такі як Німеччина та Австрія, проти.

Підписанти листа просять зі свого боку, щоб європейська енергетична та кліматична політика підтримувала всі шляхи досягнення кліматичної нейтральності відповідно до принципу технологічної нейтральності. Вони також підкреслюють "важливий внесок (атомної енергії) у боротьбу зі зміною клімату" і розглядають її як засіб підтримки розвитку відновлюваних джерел та водню, не забуваючи про робочі місця.

Держави-члени мають дуже різні бачення ролі атомної енергетики в майбутньому. Німеччина вирішила відмовитися від неї після катастрофи на Фукусімі. З іншого боку, такі країни, як Польща та Чеська Республіка, розраховують на неї, щоб обмежити споживання вугілля, яке дуже забруднює навколишнє середовище та виділяє парникові гази.