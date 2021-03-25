Семь стран ЕС выступили в защиту атомной энергетики в Европе

Главы государств и правительств семи стран ЕС выступили в защиту атомной энергетики в Европе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Письмо на английском языке, подписанное президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министрами Венгрии, Польши, Чехии, Румынии, Словакии и Словении, было обнародовано в четверг и представляет собой "срочный призыв обеспечить равные условия для ядерной энергетики в ЕС, не исключая ее из климатической и энергетической политики и преимуществ".

Этот призыв звучит в разгар дискуссии в Брюсселе по поводу будущей европейской зеленой "таксономии", которая должна обусловливать доступ к финансированию, а следовательно, и инвестициям в течение многих лет.

Некоторые страны выступают за включение ядерной энергетики за ее климатические преимущества с очень низкими выбросами СО2. Другие страны, такие как Германия и Австрия, против.

Подписанты письма просят со своей стороны, чтобы европейская энергетическая и климатическая политика поддерживала все пути достижения климатической нейтральности в соответствии с принципом технологической нейтральности. Они также подчеркивают "важный вклад (атомной энергии) в борьбу с изменением климата" и рассматривают ее как средство поддержки развития возобновляемых источников и водорода, не забывая о рабочих местах.

Государства-члены имеют очень разные видения роли атомной энергетики в будущем. Германия решила отказаться от нее после катастрофы на Фукусиме. С другой стороны, такие страны, как Польша и Чешская Республика, рассчитывают на нее, чтобы ограничить потребление угля, который очень загрязняет окружающую среду и выделяет парниковые газы.