Уряд Чорногорії стверджує, що ЄС гальмує його боротьбу з корупцією

Уряд Чорногорії звинуватив спеціального прокурора, якого підтримує ЄС, у блокуванні корупційних розслідувань проти чинного президента Міло Джукановича.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euronews.

Дрітан Абазович, який є віцепрем'єром в коаліційному уряді, що змінив при владі Демократичну партію соціалістів (ДПС) Джукановича на парламентських виборах у серпні 2020 року, заявив, що принаймні чотири корупційні розслідування за участю президента в даний час призупинені.

Абазович керує зусиллями нового уряду щодо усунення спецпрокурора Міловоє Катніча, якого він називає союзником Джукановича, що має тісні зв'язки з ДПС.

ДПС утримувала владу в Чорногорії протягом 30 років, а на виборах минулого року владу здобули проєвропейські ліберали та просербські націоналісти. Джуканович залишається президентом до виборів у 2023 році.

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Новий закон, внесений до парламенту Чорногорії минулого місяця щодо демонтажу спеціальної прокуратури, викликав критику в Брюсселі, який брав участь у створенні відомства з метою боротьби з корупцією та організованою злочинністю в балканській державі.

Представник Європейської комісії заявив, що "незалежне функціонування та доброчесність Спеціальної прокуратури є ключовим фактором для прогресу Чорногорії у сфері верховенства права".

Але Абазович заявив, що боротьба з корупцією неможлива за допомогою нинішнього прокурора, і закликав європейських законодавців не зв'язувати руки новому уряду, оскільки він намагається скасувати три десятиліття правління ДПС у Чорногорії.

Він запевнив, що уряд не виступає проти самої концепції спеціального прокурора, однак проти того, щоб на цій посаді і далі лишався Мілівоє Катніч.

Тим часом Катніч заяви, що твердження про те, що він блокує розслідування щодо Джукановича, не відповідають дійсності. Він повідомив, що спеціалізована прокуратура порушила кілька проваджень проти президента, а також проти членів його родини, але з 18 справ 12 було відхилено через відсутність доказів.

Поліція розслідує ще чотири справи, а дві передані іншим прокурорам.