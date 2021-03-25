Правительство Черногории утверждает, что ЕС тормозит его борьбу с коррупцией

Правительство Черногории обвинило специального прокурора, которого поддерживает ЕС, в блокировании коррупционных расследований против действующего президента Мило Джукановича.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euronews.

Дритан Абазович, который является вице-премьером в коалиционном правительстве, сменившем у власти Демократическую партию социалистов (ДПС) Джукановича на парламентских выборах в августе 2020 года, заявил, что по крайней мере четыре коррупционные расследования с участием президента в настоящее время приостановлены.

Абазович руководит усилиями нового правительства по устранению спецпрокурора Миловое Катнича, которого он называет союзником Джукановича, имеющим тесные связи с ДПС.

ДПС удерживала власть в Черногории в течение 30 лет, а на выборах в прошлом году власть получили проевропейские либералы и просербские националисты. Джуканович остается президентом до выборов в 2023 году.

Новый закон, внесенный в парламент Черногории в прошлом месяце по демонтажу специальной прокуратуры, вызвал критику в Брюсселе, который участвовал в создании ведомства в целях борьбы с коррупцией и организованной преступностью в балканском государстве.

Представитель Европейской комиссии заявил, что "независимое функционирование и добродетель Специальной прокуратуры является ключевым фактором для прогресса Черногории в сфере верховенства права".

Но Абазович заявил, что борьба с коррупцией невозможна с помощью нынешнего прокурора, и призвал европейских законодателей не связывать руки новому правительству, поскольку оно пытается отменить три десятилетия правления ДПС в Черногории.

Он заверил, что правительство не выступает против самой концепции специального прокурора, однако против того, чтобы на этой должности и дальше оставался Миливое Катнич.

Между тем Катнич заявил, что утверждение о том, что он блокирует расследование против Джукановича, не соответствуют действительности. Он сообщил, что специализированная прокуратура возбудила несколько производств против президента, а также против членов его семьи, но 18 дел 12 было отклонено из-за отсутствия доказательств.

Полиция расследует еще четыре дела, а две переданы другим прокурорам.