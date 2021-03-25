Москва отримала дані агентів ЦРУ через витік у Чорногорії – ЗМІ

Секретні дані агентів ЦРУ, які були розкриті поза протоколами безпеки в Чорногорії, вже відомі Белграду і Москві.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пишуть чорногорські ЗМІ.

Як повідомлялось раніше, прокуратура Чорногорії почала попереднє розслідування щодо ймовірного розголошення секретної інформації главою Агентства національної безпеки (АНБ) Деяном Вукшичем.

Читайте також РФ чекає від Чорногорії скасування санкцій

Усе через те, що Вукшич поділився з комітетом з безпеки і оборони парламенту Чорногорії офіційним документом Агентства національної безпеки, у якому були розкриті імена та прізвища агентів ЦРУ.

"Є обґрунтовані підозри, що секретна інформація дійшла до Москви", - пише видання Pobjeda з посиланням на декілька дипломатичних джерел.

За даними газети, АНБ Чорногорії повідомило іноземним колегам, що не має достовірної інформації про те, хто міг отримати імена та прізвища агентів ЦРУ. Водночас джерело видання заявило, що у новому скликанні комітету з безпеки і оборони парламенту Чорногорії є люди, яким не тільки чорногорські, але і західні спецслужби приділяють особливу увагу через їх русофільський та сербський профіль.

Міжнародне джерело видання, добре знайоме з протоколами і стандартами розвідки НАТО, стверджує, що секретні дані були негайно передані певним колам в Белграді після засідання комітету і передані в Москву.

"Це не дані, які потрясуть США, оскільки росіяни добре знають ситуацію на місцях на Балканах, спецслужби знають графік роботи агентів своїх противників. Москва тепер могла отримати лише "офіційне" підтвердження про те, що вони знали…, - заявило іноземне джерело виданню.

За його словами, більшою проблемою для Чорногорії є те, що міжнародний скандал скомпрометував сектор безпеки, оскільки ніхто не пам'ятає, щоб "коли-небудь була допущена така дурна, нерозумна помилка та неповага до процедури".