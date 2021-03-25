Німеччина вимагатиме тести на коронавірус у всіх авіапасажирів

Мандрівники, які планують візит до Німеччини повітряним транспортом, з неділі повинні пройти тестування на коронавірус перед поїздкою.

Про це заявило Міністерство охорони здоров'я Німеччини, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Оголошення було зроблено для того, щоб у авіакомпаній і пасажирів був час підготуватися до нових вимог, йдеться в повідомленні міністерства.

В даний час тільки мандрівники, які прибувають з країн з особливо високим рівнем інфікування, повинні проходити тестування перед посадкою в літак.

У міністерстві заявили, що нові вимоги не торкнуться льотних екіпажів. Мандрівникам доведеться самим нести витрати по тестуванню.

Німеччина намагається стримати третю хвилю коронавірусних інфекцій, яка викликана в основному новими штамами хвороби.

Канцлер Ангела Меркель і прем'єр-міністри 16 земель країни вирішили, що тестування перед вильотом стане обов'язковою умовою для в'їзду до Німеччини.

Раніше повідомлялося, що уряд Німеччини розглядає можливість заборони на поїздки в популярні туристичні місця за кордоном у зв'язку з пандемією.

На початку тижня уряд і землі Німеччини домовилися скасувати прийняте рішення про посилення локдауну на час майбутніх Великодніх свят.