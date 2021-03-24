У Німеччині розглядають можливість заборони відпочинку за кордоном

Уряд Німеччини розглядає можливість заборони на поїздки в популярні туристичні місця за кордоном у зв'язку з пандемією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

"На даний момент відповідною перевіркою займаються компетентні відомства", - повідомила заступниця речника канцлера Німеччини Ульріке Деммер.

У Німеччині різко виріс попит на відпустку на Майорці після того, як МЗС Німеччини прибрало острів зі списку територій, визнаних зонами епідеміологічного ризику.

Раніше уряд і землі Німеччини домовилися скасувати прийняте два дні тому рішення про посилення локдауну на час майбутніх великодніх свят.

Як повідомлялося, мандрівникам з Англії загрожуватиме штраф у 5 тисяч фунтів стерлінгів, згідно з планованим законодавством, розробленим для протидії неістотним поїздкам і захисту країни від звезених інфекцій.