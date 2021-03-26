Британія не планує запроваджувати COVID-паспорти для візитів у паби

Велика Британія поки не планує негайно використовувати сертифікати COVID-19 для контролю входу в паби та інші заклади, коли їм дозволять відкритися для обслуговування у приміщеннях у травні.

Про це заявив міністр житлового будівництва Британії Роберт Дженрік у п'ятницю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Ми розглядаємо цілу низку заходів і робимо це дуже обережно; ми вивчаємо практичні питання, етичні проблеми, і керуємось найкращими медичними та науковими думками", - сказав він.

"Ми будемо представляти результати цієї роботи найближчими тижнями; ми не маємо негайного плану вживати подібних заходів ", - сказав він, додавши, що заходи не будуть застосовані 17 травня, коли обмеження будуть послаблені.

Раніше британський прем'єр-міністр Борис Джонсон припустив, що деякі паби можуть вимагати від клієнтів пред'явлення сертифікатів вакцинації.

Паби та ресторани у Британії зможуть знову відкритись 12 квітня для обслуговування на відкритих майданчиках, тоді як у приміщеннях обслуговування дозволять з 17 травня.