Британия не планирует вводить COVID-паспорта для визитов в пабы

Великобритания пока не планирует немедленно использовать сертификаты COVID-19 для контроля входа в пабы и другие заведения, когда им позволят открыться для обслуживания в помещениях в мае.

Об этом заявил министр жилищного строительства Великобритании Роберт Дженрик в пятницу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Мы рассматриваем целый ряд мер и делаем это очень осторожно, и мы изучаем практические вопросы, этические проблемы, и руководствуемся наилучшими медицинскими и научными мнениями", - сказал он.

"Мы будем представлять результаты этой работы в ближайшие недели, и у нас нет немедленного плана вводить подобные меры", - сказал он, добавив, что меры не будут применены 17 мая, когда ограничения будут ослаблены.

Ранее британский премьер-министр Борис Джонсон предположил, что некоторые пабы могут требовать от клиентов предъявления сертификатов вакцинации.

Пабы и рестораны в Британии смогут снова открыться 12 апреля для обслуживания на открытых площадках, тогда как обслуживание в помещениях позволят с 17 мая.