Єрмак: дорожню карту "Мінська" мають затверджувати лідери нормандської четвірки

Україна дотримується позиції, що під "дорожньою картою" для виконання Мінських домовленостей мають стояти підписи лідерів країн "нормандської четвірки" - України, Росії, Франції та Німеччини.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у своїй колонці для LB.

Він підтвердив, що "нормандська четвірка" розробляє новий план імплементації Мінських домовленостей.

"Ми раді, що тепер на столі маємо спільний з колегами з Німеччини і Франції документ... Російській стороні запропоновано абсолютно чіткий план, який дає можливість завершити війну, повернути Україні її людей та території. І все міжнародне співтовариство чекає від РФ конструктивних дій, якщо, звичайно, у неї є на те політична воля", - зазначає він.

Андрій Єрмак наголошує, що в рішенні лідерів нормандського формату вже було визначено, що "дорожня карта" Мінська розробляється у чотиристоронньому форматі.

"Безумовно, в розробці плану може брати участь Тристороння контактна група. Але остаточно затверджувати "дорожню карту", на нашу думку, повинні саме глави чотирьох держав.

Україні потрібні результати. Саме для чіткого розуміння відповідальності кожної зі сторін під документом мають стояти підписи керівників України, Росії, Німеччини та Франції", - зазначає він.

За його словами, цю позицію підтримують також Франція та Німеччина.

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