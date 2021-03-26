Ермак: дорожную карту "Минска" должны утверждать лидеры нормандской четверки

Украина придерживается позиции, что под "дорожной картой" выполнения Минских договоренностей должны стоять подписи лидеров стран "нормандской четверки" - Украины, России, Франции и Германии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в своей колонке для LB.

Он подтвердил, что "нормандская четверка" разрабатывает новый план имплементации Минских договоренностей.

"Мы рады, что теперь на столе имеем общий с коллегами из Германии и Франции документ... Российской стороне предложено абсолютно четкий план, который дает возможность завершить войну, вернуть Украине ее людей и территории. И все международное сообщество ждет от РФ конструктивных действий, если, конечно, у нее есть на то политическая воля ", - отмечает он.

Андрей Ермак отмечает, что в решении лидеров нормандского формата уже было определено, что "дорожная карта" Минска разрабатывается в четырехстороннем формате.

"Безусловно, в разработке плана может участвовать Трехсторонняя контактная группа. Но окончательно утверждать" дорожную карту ", по нашему мнению, должны именно главы четырех государств.

Украине нужны результаты. Именно для четкого понимания ответственности каждой из сторон под документом должны стоять подписи руководителей Украины, России, Германии и Франции ", - отмечает он.

По его словам, эту позицию поддерживают также Франция и Германия.

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