В Германии вакцинированы от коронавируса уже 10% населения

В Германии прививки от коронавируса по крайней мере первой дозой получили уже 10 млн человек.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel и Suddeutsche Zeitung, об этом заявил министр здравоохранения Йенс Шпан.

В целом по стране сделали 12 млн прививок.

"Эффект вакцинации сейчас умаляется ростом количества заражений. Чем выше инцидентность, тем меньше вакцинация помогает сбивать прирост заражений", - подчеркнул министр.

Он также отметил, что в той группе, в которой дошла очередь на прививку, желающих вакцинироваться меньше, чем среди старших граждан, получивших доступ к вакцине первыми.

Он предупредил, что с нынешними темпами распространения вируса в апреле медицинская система может оказаться переполненной, и призвал федеральные земли не затягивать с восстановлением карантина, когда прирост заражений в них приближается к определенной "красной линии" в 100 случаев на 100 000 населения.

Руководитель Института Роберта Коха Лотар Вилер заявил, что Германию ждут впереди "очень сложные недели".

"Есть очень четкие сигналы, что эта волна эпидемии будет хуже, чем две предыдущие. Нужно быть готовыми к тому, что количество заражений и смертей резко возрастет. Ситуация будет хуже. Мы не можем предотвратить эту волну, но можем попробовать сбить ее", - сказал он.

За последние сутки в стране обнаружили 21,573 новых заражений и зарегистрировали 183 смерти больных с коронавирусом. Показатель заболеваемости за последние семь дней в 100 000 населения достиг 119.1.