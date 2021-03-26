Уряд Литви продовжив карантин до травня
П'ятниця, 26 березня 2021, 12:43
Уряд Литви через несприятливу епідемічну ситуацію вирішив продовжити карантин до травня.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.
МОЗ Литви пропонував уряду продовжити режим карантину на всій території країни до 24.00 30 квітня 2021 року. Уряд схвалив цю пропозицію і продовжив карантин.
Карантин запропонували продовжити через погіршення епідемічної ситуації в країні і через наближення святкового періоду, коли люди починають активніше переміщатися по країні.
З цієї причини пропонувалося заборонити рух між муніципалітетами з 00.00 год. 27 березня по 24.00 5 квітня 2021 року. Цей порядок уряд Литви також прийняв і затвердив.
Наразі уряду пропонують дозволити тільки рух у муніципалітетах і в разі важливих причин.
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