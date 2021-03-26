Уряд Литви продовжив карантин до травня

Уряд Литви через несприятливу епідемічну ситуацію вирішив продовжити карантин до травня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

МОЗ Литви пропонував уряду продовжити режим карантину на всій території країни до 24.00 30 квітня 2021 року. Уряд схвалив цю пропозицію і продовжив карантин.

Карантин запропонували продовжити через погіршення епідемічної ситуації в країні і через наближення святкового періоду, коли люди починають активніше переміщатися по країні.

З цієї причини пропонувалося заборонити рух між муніципалітетами з 00.00 год. 27 березня по 24.00 5 квітня 2021 року. Цей порядок уряд Литви також прийняв і затвердив.

Наразі уряду пропонують дозволити тільки рух у муніципалітетах і в разі важливих причин.