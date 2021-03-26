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Правительство Литвы продлило карантин до мая

Пятница, 26 марта 2021, 12:43

Правительство Литвы из-за неблагоприятной эпидемической ситуации решило продлить карантин до мая.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

МЗ Литвы предлагал правительству продлить режим карантина на всей территории страны до 24:00 30 апреля 2021 года. Правительство одобрило это предложение и продолжило карантин.

Карантин предложили продлить из-за ухудшения эпидемической ситуации в стране и приближения праздничного периода, когда люди начинают активнее перемещаться по стране.

По этой причине предлагалось запретить движение между муниципалитетами с 00.00 ч. 27 марта по 24.00 5 апреля 2021. Этот порядок Кабмин Литвы также принял и утвердил.

На данный момент предлагают разрешить только движение в муниципалитетах и ​​в случае важных причин.

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