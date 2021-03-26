ЄС стривожився через різке погіршення стану здоров’я Навального

Європейський Союз відреагував на повідомлення про погіршення стану здоров'я Алексєя Навального, закликавши надати йому доступ до медичної допомоги.

Про це йдеться у заяві речниці із зовнішніх справ та політики безпеки Набіли Массралі, повідомляє "Європейська правда".

"Тривожні повідомлення про те, що стан здоров'я Алексєя Навального у виправній колонії погіршився. Російська влада повинна надати Навальному доступ до медичної допомоги та надати доступ до нього адвокатам", - заявила речниця у Twitter.

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Вона наголосила, що ЄС продовжує закликати до негайного та безумовного звільнення Навального та повного розслідування його отруєння.

Як повідомлялося, адвокати Навального б'ють на сполох через стрімке погіршення його здоров'я.

За їх словами, Навальний відчуває сильні болі в спині та у правій нозі, яка у нього практично не діє. Його оглядав тюремний невролог, також політику зробили МРТ, проте діагноз і результати обстеження досі невідомі.

3 лютого російський суд засудив Навального до 3,5 років виправної колонії загального режиму. 28 лютого Навального перевезли до виправної колонії у Володимирській області.

Навального отруїли в РФ препаратом "Новічок". 20 серпня він знепритомнів у літаку, потрапив до реанімації, потім впав у кому. З Росії його перевезли до Німеччини.