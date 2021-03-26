ЕС встревожен резким ухудшением состояния здоровья Навального

Европейский Союз отреагировал на сообщения об ухудшении состояния здоровья Алексея Навального, призвав предоставить ему доступ к медицинской помощи.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря по внешним делам и политике безопасности Набилы Массрали, сообщает "Европейская правда".

"Тревожные сообщения о том, что состояние здоровья Алексея Навального в исправительной колонии ухудшилось. Российские власти должны предоставить Навальному доступ к медицинской помощи и предоставить доступ к нему адвокатам", - заявила пресс-секретарь в Twitter.

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Она подчеркнула, что ЕС продолжает призывать к немедленному и безусловному освобождению Навального и полному расследованию его отравления.

Как сообщалось, адвокаты Навального бьют тревогу из-за стремительного ухудшения его здоровья.

По их словам, Навальный испытывает сильные боли в спине и в правой ноге, которая у него практически не действует. Его осматривал тюремный невролог, также политику сделали МРТ, однако диагноз и результаты обследования пока неизвестны.

3 февраля российский суд приговорил Навального к 3,5 годам исправительной колонии общего режима. 28 февраля Навального перевезли в исправительную колонию во Владимирской области.

Навального отравили в РФ препаратом "Новичок". 20 августа он потерял сознание в самолете, попал в реанимацию, затем впал в кому. Из России его перевезли в Германию.