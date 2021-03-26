У Франції визначилися з покаранням для "жовтих жилетів" за розгром Тріумфальної арки

Суд Парижа виніс вирок у справі про розграбування Тріумфальної арки, яке трапилося під час акції "жовтих жилетів" наприкінці 2018 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RFI.

Всього обвинувальні вироки отримали вісім осіб, і більшості з них вдалося уникнути навіть умовного позбавлення волі. Суд пояснив це тим, що фігуранти процесу не завдали значних пошкоджень історичному монументу.

Одного з учасників погрому засудили до восьми місяців позбавлення волі умовно, а іншим присудили штрафи в розмірі ста євро і призначили по 70 годин громадських робіт.

Найсерйозніший вирок отримав 18-річний хлопець, який, як з'ясував суд по відео з місця подій, розбив двері Тріумфальної арки за допомогою вогнегасника. Ті, кого суд визнав винними в крадіжці статуеток в формі Ейфелевої вежі і листівок із сувенірного магазину, заплатять штрафи в розмірі 100 євро.

Голова суду назвала вирок "символічним" і зазначила, що найактивніших учасників погрому так і не вдалося знайти.

Тріумфальну арку серйозно пошкодили під час акції протесту "жовтих жилетів" 1 грудня 2018 року. Вандали увірвалися в історичний монумент на Єлисейських полях, а кадри з місця подій розлетілися по всьому світу.

На наступний день на місці подій побував Емманюель Макрон, а збитки від дій хуліганів оцінили у більш ніж мільйон євро.

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