Учасники протестів у Парижі серйозно пошкодили Тріумфальну арку

Під час суботніх протестів у Парижі їх учасники серйозно пошкодили один із символів Франції – Тріумфальну арку.

Про це повідомляє Le Figaro.

Встановлений у 1836 році монумент став одним з епіцентрів сутичок під час протестів так званих "жовтих жилетів", які виступають проти підвищення акцизів на пальне.

Протестувальники обписали стіни монументу різноманітними написами на кшталт "Макрона у відставку", "Жовті жилети тріумфують".

Окремі учасники здиралися і нагору Тріумфальної арки, пошкоджуючи при цьому декоративне оздоблення монумента. Були пошкоджені також статуї, які прикрашають арку.

Президент Франції Еммануель Макрон відразу по поверненні з саміту G20 в Аргентині прибув до Тріумфальної арки.

"Жодна причина не виправдовує плюндрування Тріумфальної арки" - заявив він.

Зараз монумент закритий для громадськості. Національний центр пам'яток Франції вже розпочав роботи з його відновлення.