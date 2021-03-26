Во Франции определились с наказанием для "желтых жилетов" за разгром Триумфальной арки

Суд Парижа вынес приговор по делу о разграблении Триумфальной арки во время акции "желтых жилетов" в конце 2018 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RFI.

Всего обвинительные приговоры получили восемь человек, и большинству из них удалось избежать даже условного лишения свободы. Суд объяснил это тем, что фигуранты процесса не нанесли значительных повреждений историческому монументу.

Одного из участников погрома приговорили к восьми месяцам лишения свободы условно, а другим присудили штрафы в размере ста евро и назначили по 70 часов общественных работ.

Самый серьезный приговор получил 18-летний парень, который, как выяснил суд по видео с места событий, разбил двери Триумфальной арки с помощью огнетушителя. Те, кого суд признал виновными в краже статуэток в форме Эйфелевой башни и открыток из сувенирного магазина, заплатят штрафы в размере 100 евро.

Председатель суда назвала приговор "символическим" и отметила, что активных участников погрома так и не удалось найти.

Триумфальную арку серьезно повредили во время акции протеста "желтых жилетов" 1 декабря 2018 года. Вандалы ворвались в исторический монумент на Елисейских полях, а кадры с места событий разлетелись по всему миру.

На следующий день на месте событий побывал президент Эммануэль Макрон, а убытки от действий хулиганов оценили в более чем миллион евро.

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