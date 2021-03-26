У столиці Румунії протестувальники заблокували метро

Стихійний протест членів профспілки працівників метрополітену USLM заблокував метро Бухареста в п'ятницю вранці, 26 березня, порушивши роботу громадського транспорту в місті.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Romania Insider.

Протестувальники зайняли колії на станції Piata Unirii в центрі Бухареста, перекривши поїздам рух.

Протест відбувся на наступний день після того, як керівництво оператора метро Metrorex дало крайній термін до 2 квітня для закриття підземних комерційних приміщень, якими управляє компанія профспілки.

"Так званий стихійний протест насправді є профспілковою акцією, під час якої представники USLM відмовлялися від будь-яких спроб діалогу з керівництвом Metrorex. Хоча члени профспілки натякали, що у них є список запитів, неодноразові запрошення на зустріч з керівництвом компанії були повністю проігноровані протягом ночі ", - заявив оператор метро Бухареста Metrorex.

І міністр транспорту, і прем'єр-міністр заявили, що протест був незаконним.

"Незаконні дії порушують життя цілого міста. Коли інтереси мафії під загрозою, купка людей вживає заходів, щоб зберегти привілеї та синекури. [...] Чесні працівники метро сьогодні вранці з'явилися на роботі, заради пасажирів" - сказала міністр транспорту Каталін Друла.

Тим часом мер Бухареста Нікусор Дан оголосив, що STB - компанія, що керує мережею автобусів, трамваїв та тролейбусів у Бухаресті, збільшила свою транспортну спроможність у п'ятницю, "щоб пересування жителів Бухаресту якомога менше постраждало".

"Я сподіваюся, що Metrorex та міністерство транспорту та інфраструктури проведуть швидкий та продуктивний діалог, а рух у метро буде відновлено сьогодні", - сказав Дан.