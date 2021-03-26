В столице Румынии протестующие заблокировали метро

Стихийный протест членов профсоюза работников метрополитена USLM заблокировал метро Бухареста в пятницу утром, 26 марта, нарушив работу общественного транспорта в городе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Romania Insider.

Протестующие заняли пути на станции Piata Unirii в центре Бухареста, перекрыв поездам движение.

Протест состоялся на следующий день после того, как руководство оператора метро Metrorex дало крайний срок до 2 апреля для закрытия подземных коммерческих помещений, которыми управляет компания профсоюза.

"Так называемый стихийный протест на самом деле является профсоюзной акцией, в ходе которой представители USLM отказывались от любых попыток диалога с руководством Metrorex. Хотя члены профсоюза намекали, что у них есть список запросов, неоднократные приглашения на встречу с руководством компании были полностью проигнорированы в течение ночи ", - заявил оператор метро Бухареста Metrorex.

И министр транспорта и премьер-министр заявили, что протест был незаконным.

"Незаконные действия нарушают жизнь целого города. Когда интересы мафии под угрозой, кучка людей принимает меры, чтобы сохранить привилегии и синекуры. [...] Честные работники метро сегодня утром появились на работе, ради пассажиров", - сказала министр транспорта Каталин Друла .

Между тем мэр Бухареста Никусор Дан объявил, что STB - компания, управляющая сетью автобусов, трамваев и троллейбусов в Бухаресте, увеличила свою транспортную способность в пятницу, "чтобы передвижения жителей Бухареста можно меньше пострадало".

"Я надеюсь, что Metrorex и министерство транспорта и инфраструктуры проведут быстрый и продуктивный диалог, а движение в метро будет восстановлено сегодня", - сказал Дан.