Эрдоган рассчитывает на завершение вакцинации в Турции в мае-июне

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на то, что процесс вакцинации от коронавирусной инфекции в стране завершится в мае-июне этого года.

Об этом турецкий лидер заявил журналистам после пятничной молитвы в Стамбуле, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на турецкое государственное агентство Anadolu.

"Мы рассчитываем, что вакцинация завершится в мае или июне, и к лету мы сможем, наконец, вернуться к нормальной жизни", - сказал Эрдоган.

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"Мы ждем из Китая 50 млн доз вакцины. Из Германии доставлены 1,5 млн доз вакцины BioNTech. Продолжаются переговоры и с российской стороной. Как только вакцина прибудет и из России, ситуация в стране еще больше улучшится", - добавил турецкий президент.

Турция с 14 января сделала 14,6 миллиона прививок, причем 8,2 миллиона человек получили первую дозу, пишет Reuters.

Турция до сих пор использовала вакцины против COVID-19, разработанные китайской Sinovac.

В четверг Турция заявила, что начала переговоры о приобретении российского "Спутника V".

Эрдоган заявил в пятницу, что он напомнил министру иностранных дел Китая во время переговоров в Анкаре в четверг, что Турция рассчитывает получить 50 млн доз вакцины от Sinovac в соответствии с соглашением между двумя странами.