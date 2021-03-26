Спецслужбы Чехии советуют правительству не привлекать Россию к тендеру на строительство АЭС

Чешские спецслужбы предостерегли правительство от включения российского энергетического гиганта "Росатом" в запланированный тендер на строительство нового блока на АЭС "Дукованы".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Участие "Росатома" в тендере сделает страну уязвимой, считают спецслужбы. Единственное решение, по их мнению, исключить "Росатом" еще до начала конкурса.

Однако президент Земан лоббирует участие в тендере российской компании. Согласно информации чешских изданий Aktuálně.cz и Respekt, министр промышленности Карел Гавличек хочет приказать полугосударственной энергетической компании ČEZ связаться с "Росатомом" и тремя другими участниками торгов и отправить им тендерную документацию.

Оппозиционные партии выступили против этого шага, поскольку правительство еще не проголосовало за тендерный процесс.

Окончательное решение о контракте на строительство нового блока будет принимать следующее правительство, которое сформируется после всеобщих выборов осенью.

Однако, по мнению экспертов, исключить российскую компанию после отправки документации будет очень сложно, даже если тендер еще не начнется официально.