КС Вірменії визнав неконституційною кримінальну статтю, за якою звинувачують експрезидента

Конституційний суд Вірменії визнав не відповідною двом статтям Конституції статтю Кримінального кодексу республіки, за якою обвинувачується колишній президент країни Роберт Кочарян.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsAm.

"Розглянувши заяви, Конституційний суд Республіки Вірменія постановив визнати статтю 300.1 КК РА такою, що суперечить статтям 78-79 Конституції і недійсною. Відповідно до частини 2 статті 170 Конституції дане рішення остаточне і набуває чинності з моменту його оголошення", - сказав глава КС Арман Діланян.

Стаття 300.1 Кримінального кодексу Вірменії передбачає тюремне покарання за "повалення конституційного ладу".

На думку адвокатів Кочаряна, кримінальне переслідування проти Кочаряна має бути припинено.

У червні 2020 року Кочаряна відпустили під заставу в розмірі 2 млрд драмів ($4,1 млн).

Експрезиденту Кочаряну і іншим фігурантам "справи 1 березня" Сейрану Оганяну, Юрію Хачатурову і Армену Геворкяну пред'явлені звинувачення в поваленні конституційного ладу у Вірменії (у справі про заворушення 1-2 березня 2008 року). Кочарян також звинувачується в отриманні хабаря в особливо великих розмірах (по іншій кримінальній справі).

Вірменська опозиція на чолі з першим президентом Левоном Тер-Петросяном, який балотувався на президентських виборах 19 лютого 2008 року і програв їх, проводила з 20 лютого в центрі Єревана мітинги, висловлюючи невдоволення підсумками голосування.

Акції протесту вилилися 1-2 березня 2008 року в заворушення і зіткнення мітингувальників з силами правопорядку, в результаті яких загинули десять осіб, понад 200 були поранені.