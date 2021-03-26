КС Армении признал неконституционной уголовную статью, по которой обвиняют экс-президента

Конституционный суд Армении признал не соответствующей двум статьям Конституции статью Уголовного кодекса республики, по которой обвиняется бывший президент страны Роберт Кочарян.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsAm.

"Рассмотрев заявления, Конституционный суд Республики Армения постановил признать статью 300.1 УК РА противоречащей статьям 78-79 Конституции и недействительной. Согласно части 2 статьи 170 Конституции данное решение окончательное и вступает в силу с момента его оглашения", - сказал глава КС Арман Диланян.

Статья 300.1 Уголовного кодекса Армении предусматривает тюремное наказание за "свержение конституционного строя".

По мнению адвокатов Кочаряна, уголовное преследование Кочаряна должно быть прекращено.

В июне 2020 года Кочаряна отпустили под залог в размере 2 млрд драмов ($4,1 млн).

Экс-президенту Кочаряну и другим фигурантам "дела 1 марта" Сейрану Оганяну, Юрию Хачатурову и Армену Геворкяну предъявлены обвинения в свержении конституционного строя (по делу о беспорядках 1-2 марта 2008 года). Кочарян также обвиняется в получении взятки в особо крупных размерах (по другому уголовному делу).

Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их, проводила с 20 февраля в центре Еревана митинги, выражая недовольство итогами голосования.

Акции протеста вылились 1-2 марта 2008 года в беспорядки и столкновения митингующих с силами правопорядка, в результате которых погибли десять человек, более 200 были ранены.