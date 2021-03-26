Глава МЗС Франції: РФ перетворила "Спутник V" у засіб пропаганди і агресивної дипломатії

Міністр закордонних справ Франції розкритикував Росію, яка, за його словами, перетворила вакцину "Спутник V" в інструмент пропаганди і агресивною дипломатії.

Про це Ле Дріан сказав в інтерв'ю радіостанції France Info 26 березня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RFI.

За словами міністра, те, як Росія подає інформацію про свою вакцину, є "швидше засобом пропаганди і агресивної дипломатії, ніж проявом солідарності".

Як приклад французький міністр навів оголошення Росії про відправку 30 тисяч доз вакцини в Туніс.

"Росія оголосила, що поставить Тунісу 30 тисяч доз, і оголошення це широко висвітлювалося в ЗМІ", сказав Ле Дріан. Однак, як нагадав міністр, Туніс вже отримав в три рази більше доз вакцин в рамках програми міжнародної взаємодопомоги COVAX.

"COVAX вже поставила 100 тисяч доз і поставить 400 тисяч до травня, а всього в Туніс в цьому році заплановано поставку 4 мільйонів доз. Це - грунтовна робота, справжня солідарність, а не пропаганда", - сказав глава французької дипломатії.

У більш широкому плані французький міністр зазначив, що вакцини стали інструментом боротьби за вплив у світі, саме так діють сьогодні Росія і Китай.

Нагадаємо, 25 березня після саміту лідерів ЄС президент Франції Емманюель Макрон заявив, що ситуація у сфері виробництва вакцин від коронавірусу є "світовою війною" нового типу, а для того, щоб вистояти, Європа повинна домогтися суверенітету в цій сфері і протистояти впливу Китаю та Росії.

На відеосаміті 25 березня лідери країн-членів ЄС домовилися працювати над збільшенням виробництва та обсягів поставок вакцин.

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