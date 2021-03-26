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Глава МИД Франции: РФ превратила "Спутник V" в средство пропаганды и агрессивной дипломатии

Пятница, 26 марта 2021, 18:51

Министр иностранных дел Франции раскритиковал Россию, которая, по его словам, превратила вакцину "Спутник V" в инструмент пропаганды и агрессивной дипломатии.

Об этом Ле Дриан сказал в интервью радиостанции France Info 26 марта, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RFI.

По словам министра, то, как Россия подает информацию о своей вакцине, является "скорее средством пропаганды и агрессивной дипломатии, чем проявлением солидарности".

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В качестве примера французский министр привел объявление России об отправке 30 тысяч доз вакцины в Тунис.

"Россия объявила, что поставит Тунису 30 тысяч доз, и объявление это широко освещалось в СМИ", сказал Ле Дриан. Однако, как напомнил министр, Тунис уже получил в три раза больше доз вакцин в рамках программы международной взаимопомощи COVAX.

"COVAX уже поставила 100 тысяч доз и поставит 400 тысяч до мая, а всего в Тунис в этом году запланировано поставку 4 миллионов доз. Это - основательная работа, настоящая солидарность, а не пропаганда", - сказал глава французской дипломатии.

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В более широком плане французский министр отметил, что вакцины стали инструментом борьбы за влияние в мире, именно так действуют сегодня Россия и Китай.

Напомним, 25 марта после саммита лидеров ЕС президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что ситуация в сфере производства вакцин от коронавируса является "мировой войной" нового типа, а для того, чтобы выстоять, Европа должна добиться суверенитета в этой сфере и противостоять влиянию Китая и России .

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Вакцины Коронавирус Франция Россия
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