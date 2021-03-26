ЄС та США не сподобався проєкт "Слуги народу" в рамках судової реформи

Глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас і тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін у п’ятницю закликали голову комітету правової політики Верховної Ради Андрія Костіна вдосконалити законопроект про відновлення Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву, оприлюднену представництвом ЄС у Twitter.

"Посольство США і делегація ЄС в Україні зустрілися з головою комітету правової політики Верховної Ради Костіним. Необхідні вдосконалення законопроєкту про відновлення Вищої кваліфікаційної комісії суддів для забезпечення незалежності комісії з відбору ВККС і значущої ролі незалежних експертів", - йдеться у заяві.

.@USEmbassyKyiv і @EUDelegationUA

зустрілися з головою комітету правової політики @ua_parliament Костіним. Необхідні вдосконалення з-ту про відновлення Вищої кваліфікаційної комісії суддів для забезпечення незалежності комісії з відбору ВККС та значущої ролі незалежних експертів. https://t.co/Bs75RovR2Q — EU in Ukraine (@EUDelegationUA) March 26, 2021

Мова про законопроєкт №3711-д "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України", який Верховна Рада ухвалила у першому читанні 3 березня.

Законопроєкт врегульовує процедуру добору членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Костін ("Слуга народу"), голова комітету ВР з питань правової політики, є одним з ініціаторів законопроєкту.

ВККС – один з двох органів, які визначають якість та доброчесність суддів в Україні. Саме ВККС проводить конкурси на всі суддівські посади.

Раніше посли країн "Великої сімки" заявили, що готові висунути експертів для участі в створенні ВККС в Україні.