Прем'єр Італії: деякі фармкомпанії могли продавати одні й ті ж вакцини різним країнам

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявив, що деякі виробники вакцини проти коронавірусу могли пообіцяти більше, ніж здатні надати, продаючи одні й ті ж обмежені кількості різним покупцям.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Говорячи про пропозицію ЄС розширити повноваження блоку для блокування експорту доз вакцини, Драгі сказав журналістам, що цей механізм "слід використовувати особливо щодо компаній, які не дотримуються угоди".

"Створюється враження, що деякі компанії - я не буду їх називати, - продавали речі два-три рази", - сказав Драгі на пресконференції.

Раніше стало відомо, що один із регіонів Італії, Кампанія, домовився про закупівлю російської вакцини "Спутник V".

Контракт на закупівлю в даний час "заморожений" до прийняття рішення регуляторними органами ЄС та Італії, EMA та Aifa, які мають схвалити використання російської вакцини.

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) отримало перший набір даних про російську вакцину на початку цього місяця, коли Росія подала заявку на схвалення препарату в Європі.