Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

ЕС и США не понравился проект "Слуги народа" в рамках судебной реформы

Российские хакеры осуществили атаку против депутатов Бундестага - СМИ

ЕС поддержал инициативу для документирования преступлений режима Лукашенко

Третий день рекордов: в Польше впервые более 35 000 заражений






Премьер Италии: некоторые фармкомпании могли продавать одни и те же вакцины разным странам

Пятница, 26 марта 2021, 20:06

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что некоторые производители вакцины против коронавируса могли пообещать больше, чем способны предоставить, продавая одни и те же ограниченные дозы разным покупателям.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Говоря о предложении ЕС расширить полномочия блока для блокирования экспорта доз вакцины, Драги сказал журналистам, что этот механизм "следует использовать особенно в отношении компаний, которые не соблюдают соглашения".

"Создается впечатление, что некоторые компании - я не буду их называть, - продавали вещи два-три раза", - сказал Драги на пресс-конференции.

Ранее стало известно, что один из регионов Италии, Кампания, договорился о закупке российской вакцины "Спутник V".

Контракт на закупку в настоящее время "заморожен" до принятия решения регуляторными органами ЕС и Италии, EMA и Aifa, которые должны одобрить использование российской вакцины.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) получило первый набор данных о российской вакцине в начале этого месяца, когда Россия подала заявку на одобрение препарата в Европе.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Италия Вакцины Коронавирус
powered by lun.ua