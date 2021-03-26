МЗС: деякі країни в ОБСЄ блокують продовження мандата місії на Донбасі

Міністерство закордонних справ України вважає неприйнятним, що деякі держави-учасниці ОБСЄ блокують рішення про продовження мандата Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні на наступні 12 місяців.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві міністерства.

"У разі недосягнення консенсусу про продовження мандата, згортання діяльності СММ ОБСЄ гратиме на руку лише Російській Федерації. Незаконна військова діяльність збройних формувань РФ на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей України залишиться поза полем зору міжнародної спільноти, припиниться міжнародна фіксація порушень державою-агресором режиму припинення вогню, що може призвести до подальшої неконтрольованої ескалації", - йдеться у заяві.

Нинішній мандат місії закінчується 31 березня. У МЗС наголосили, що вже від початку квітня ОБСЄ може втратити свій ключовий інструмент сприяння врегулюванню російсько-українського збройного конфлікту.

"Непродовження мандата СММ завдасть серйозного удару авторитету ОБСЄ як регіональної безпекової організації, виконання безпекових положень Мінських угод та домовленостей Нормандського формату критично ускладниться без моніторингу місії. Закликаємо усі сторони відмовитися від деструктивної позиції, приєднатися до консенсусу та уможливити продовження діяльності СММ ОБСЄ в Україні", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, 26 березня на Донбасі через обстріл окупантів в районі селища Шуми загинули 4 українських військовослужбовців, ще 2 отримали поранення.

Відзначається, що окупанти здійснили обстріл із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, станкових автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів.