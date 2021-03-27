Байден пропонує створити проєкт на противагу китайському "Один пояс, один шлях"
Президент США Джо Байден запропонував демократичним країнам створити власний інфраструктурний проєкт на противагу китайському "Один пояс, один шлях".
Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters, це питання, серед іншого, він обговорював з прем’єром Британії Борисом Джонсоном під час телефонної розмови у п’ятницю 26 березня.
"Я запропонував, що ми повинні мати схожу ініціативу, яка б надійшла від демократичних держав і допомагала розвиватися громадам по всьому світу, які справді потребують допомоги", - сказав Джо Байден у коментарі ЗМІ.
"Один пояс, один шлях" - великий інфраструктурний проєкт Китаю, вартість якого складає трильйони доларів. Запущена у 2013 році ініціатива передбачає розвиток інфраструктури у низці країн від Східної Азії до Європи. Вважається, що цей проєкт суттєво розширить економічний та політичний вплив КНР, що викликає стурбованість у США та деяких інших країнах.
Вже понад 100 країн підписали контракти з Китаєм у рамках проєкту - на побудову аеропортів, залізниць, швидкісних магістралей тощо. Наприкінці 2020 року Пекін заявив, на близько 20% з цих дрібніших проєктів серйозно вплинула пандемія коронавірусу.
Окрім того, деякі країни-учасниці розкритикували їх як надто дорогі і не дуже потрібні, і деякі плани після цього звузили.
За день до цього Байден сказав, що запобігатиме тому, щоб Китай обігнав США і став найпотужнішою державою світу, обіцяючи для цього значні інвестиції.
Наступного тижня президент має оприлюднити деталі проєкту вартістю у трильйони доларів, що передбачає вдосконалення інфраструктури у США, а також інвестиції у передові технології.
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