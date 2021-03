Британія і США слідом за ЄС запровадили санкції проти Китаю

Велика Британія та Сполучені Штати оголосили про санкції проти китайських чиновників та організацій через порушення прав людини щодо переважно мусульманської уйгурської меншини.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У заяві на сайті британського уряду йдеться, що країна вперше запровадить заморожування активів та заборони на виїзд проти чотирьох чиновників Китаю, а також органу безпеки Синьцзяна, відповідно до глобального режиму санкцій з прав людини за системні порушення проти уйгурів та інших меншин.

"Не можна ігнорувати докази поширених порушень прав людини в Синьцзяні, включаючи масові затримання та стеження, повідомлення про катування та примусову стерилізацію", - заявив глава МЗС Британії Домінік Рааб.

Держсекретар США Ентоні Блінкін заявив про запровадження санкцій проти двох посадових осіб КНР в рамках глобальних санкцій у зв'язку з серйозними порушеннями прав людини в Синьцзяні.

The U.S. is designating two People’s Republic of China officials under our Global Magnitsky sanctions in connection with serious human rights abuses in Xinjiang. We stand united with the UK, Canada, and the EU in promoting accountability for those who abuse human rights.