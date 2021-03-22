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Британія і США слідом за ЄС запровадили санкції проти Китаю

Понеділок, 22 березня 2021, 20:14

Велика Британія та Сполучені Штати оголосили про санкції проти китайських чиновників та організацій через порушення прав людини щодо переважно мусульманської уйгурської меншини.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У заяві на сайті британського уряду йдеться, що країна вперше запровадить заморожування активів та заборони на виїзд проти чотирьох чиновників Китаю, а також органу безпеки Синьцзяна, відповідно до глобального режиму санкцій з прав людини за системні порушення проти уйгурів та інших меншин.

"Не можна ігнорувати докази поширених порушень прав людини в Синьцзяні, включаючи масові затримання та стеження, повідомлення про катування та примусову стерилізацію", - заявив глава МЗС Британії Домінік Рааб.

Держсекретар США Ентоні Блінкін заявив про запровадження санкцій проти двох посадових осіб КНР в рамках глобальних санкцій у зв'язку з серйозними порушеннями прав людини в Синьцзяні.

"Ми об'єднані з Великою Британією, Канадою та ЄС у просуванні відповідальності для тих, хто зловживає правами людини", - написав він у Twitter.

Правозахисні організації заявляють, що Китай утримує більше мільйона уйгурів та людей з інших груп мусульманських меншин у таборах у Синьцзяні.

Уряд Китаю звинуватили у проведенні примусових стерилізацій щодо уйгурських жінок та відокремленні дітей від їх сімей. Розслідування містять свідчення примусової праці та систематичного зґвалтування, сексуального насильства та тортур затриманих.

Китай заперечує звинувачення, стверджуючи, що табори - це засоби "перевиховання", які використовуються для боротьби з тероризмом.

Нагадаємо, Китай оголосив про санкції щодо п'яти депутатів Європарламенту, а також європейських вчених і політиків, а також щодо чотирьох юридичних осіб ЄС у відповідь на санкції Брюсселя.

ЄС вперше з 1989 року запровадив санкції проти Китаю за порушення прав людини через ситуацію в провінції Синьцзян. У санкційний список були внесені чотири особи і одна організація.

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Китай США Велика Британія санкції
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