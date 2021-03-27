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У Румунії - рекордна кількість "важких" коронахворих

Субота, 27 березня 2021, 13:28

У Румунії кількість госпіталізованих хворих з коронавірусом у важкому стані досягла нового максимуму з початку пандемії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Digi24.

У лікарнях перебувають загалом 12 332 пацієнтів з коронаврусом, з них 1373 - у реанімації. 

За останню добу зареєстрували 5869 нових заражень та 162 смерті. Перед цим показники кілька днів були вищими 6 тисяч. Поки що це суттєво менше, ніж найвищі показники осінньої хвилі, коли реєстрували понад 9 тисяч нових хворих за добу.

Зазначимо, населення Румунії приблизно удвічі менше, ніж населення України - близько 20 млн осіб. 

Раніше в уряді оголосили, що не заборонятимуть відвідання богослужінь на Великдень, попри зростання кількості заражень та ризик переповнення лікарень.

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Румунія Коронавірус
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